Смерть из-за острого отравления наркотиком. Подробности суда над участниками вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

Новости Беларуси. В суде Первомайского района Минска продолжается процесс по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о вечеринке, в результате которой погибла 19-летняя девушка.

Напомним, компания подростков 4 августа собралась в столичной квартире. Молодые люди, предварительно купив, употребили экстази. После чего одной из обвиняемых стало плохо. Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось.





Дмитрий Боярович, СТВ:

Еще до начала заседания в здании суда было многолюдно. Сюда пришли родственники и знакомые обвиняемых. Слушания по делу проходят в открытом режиме. Хотя один из родителей ходатайствовал о закрытом процессе. Обвиняемых семеро. Это молодые люди 18-ти, 19-ти лет, двое несовершеннолетних. Они пришли в суд с родителями. Самый старший – 22-летний парень. В зале суда он находился под стражей.

Суд заслушал показания свидетелей. Так, первым выступил судмедэксперт. Он заявил, что в крови погибшей девушки была обнаружена концентрация психотропа, в четыре раза превышающая смертельную. И что смерть наступила от острого отравления наркотиком.