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В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками

09 января 2019 13:41
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Новости Беларуси. В Минске задержали двух студентов с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ними они пришли на день рождения к подруге, которая отмечала 16-летие.

Около 1 грамма гашиша и порядка 2 граммов мефедрона парни планировали разделить между гостями.

В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками-1

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества либо без конфискации имущества.

Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Все участники несостоявшейся вечеринки были из благополучных семей.

В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками-4

В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками-6

# Наркотики # происшествия # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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