В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками

Новости Беларуси. В Минске задержали двух студентов с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ними они пришли на день рождения к подруге, которая отмечала 16-летие.

Около 1 грамма гашиша и порядка 2 граммов мефедрона парни планировали разделить между гостями.