В Минске задержали двух студентов, которые пришли на день рождения с наркотиками

Новости Беларуси. В Минске задержали двух студентов с наркотиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ними они пришли на день рождения к подруге, которая отмечала 16-летие.
Около 1 грамма гашиша и порядка 2 граммов мефедрона парни планировали разделить между гостями.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков. Санкция части данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
В отношении 19-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 за незаконный оборот наркотиков. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества либо без конфискации имущества.
Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Все участники несостоявшейся вечеринки были из благополучных семей.