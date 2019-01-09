Смертный приговор вынесен по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске. Репортаж из зала суда
Новости Беларуси. Исключительная мера наказания – расстрел. В Бобруйске вынесли приговор убийце двух девушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдыхали в кафе, затем вместе уехали на такси. Подробности жуткого двойного убийства в Бобруйске
Напомним, резонансное преступление совершено в июле 2018 года. 36-летний Александр Осипович познакомился в кафе с двумя девушками. Все трое поехали к мужчине домой на такси.
В квартире мужчина избил своих гостей. По заключению экспертов одной девушке он нанёс 77 ударов молотком и руками по жизненно важным органам. Вторая заперлась в ванной и пыталась вызвать милицию, но не смогла назвать точный адрес. Ее постигла та же участь, что и подруги. У девушки насчитали 16 ран. По мнению следствия, в момент убийства мужчина был вменяем, а после – попытался скрыть следы преступления. Однако пришёл в милицию с повинной.
Александр Осипович, подсудимый:
Прошу прощения у родственников и всей страны. Сделали из меня маньяка. То, что расчленял, я их не расчленял и не собирался.
Нина Иванова, старший прокурор Могилёвской областной прокуратуры:
Человек был неоднократно судим, в том числе за совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Данное преступление повторное в отношении двух лиц с особой жестокостью. Думаю, что пора остановить человека.
Судебные слушания длились больше месяца. Гособвинитель запросил для Осиповича исключительную меру наказания – смертную казнь. Суд согласился с мнением прокурора. Справедливым приговор назвали и родные погибших девушек.
Нина Климова, мать погибшей:
В принципе, я очень согласна с приговором. Понравилось, как велось дело. Единственное, что не понравилось, как вел себя подсудимый. До сих пор в какой форме и как он себя продолжает вести – никак. Он доказывает свою правоту и говорит, что не собирался расчленять. Все прекрасно понимают, что все было подготовлено к расчленению. Все доказательства есть.
Решение суда вступит в силу через 10 дней. У подсудимого и его адвоката ровно столько времени, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде.