В поджоге ЦСИ в Витебске подозревают его 40-летнюю хранительницу фондов

Новости Беларуси. Главную хранительницу фондов подозревают в поджоге музея в Витебске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Витебской области, в отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом».

По данному делу назначен ряд экспертиз. Чтобы определить сумму причиненного ущерба у Витебского центра современных искусств был запрошен полный перечень поврежденного имущества.

Напомним, информация о пожаре в центре появилась ночью 20 декабря.