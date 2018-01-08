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В поджоге ЦСИ в Витебске подозревают его 40-летнюю хранительницу фондов

08 января 2018 15:41
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Новости Беларуси. Главную хранительницу фондов подозревают в поджоге музея в Витебске.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Витебской области, в отношении 40-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом».

По данному делу назначен ряд экспертиз. Чтобы определить сумму причиненного ущерба у Витебского центра современных искусств был запрошен полный перечень поврежденного имущества. 

Напомним, информация о пожаре в центре появилась ночью 20 декабря.

Возгорание произошло в подсобном помещении – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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