СК проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже

Новости Беларуси. Управление Следственного комитета по Минской области проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии (здесь подробности).

Настоящая трагедия разыгралась в Снове несколько дней назад: 3 января у мальчика поднялась температура. Не сумев справиться с ней, ребёнка направили в районную больницу в Несвиж. Оттуда вызвали детскую реанимацию из Солигорска. К сожалению, усилия врачей оказались тщетными – 5 января мальчик умер.