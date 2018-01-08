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СК проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже

08 января 2018 15:54
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Новости Беларуси. Управление Следственного комитета по Минской области проводит проверку по факту смерти 6-месячного ребенка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

СК проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже-1

Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии (здесь подробности).

Настоящая трагедия разыгралась в Снове несколько дней назад: 3 января у мальчика поднялась температура. Не сумев справиться с ней, ребёнка направили в районную больницу в Несвиж. Оттуда вызвали детскую реанимацию из Солигорска. К сожалению, усилия врачей оказались тщетными – 5 января мальчик умер.

СК проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже-4

Все обстоятельства трагедии детально изучаются. В Министерстве здравоохранения образована специальная комиссия.

# происшествия # Гибель детей

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