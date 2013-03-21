Следствие установило подробности дела о трупах младенцев в холодильнике

Новости Беларуси. Стали известны подробности дела о трупах младенцев в холодильнике в одной из минских квартир. Все трое - две девочки и мальчик рождены одной и той же женщиной и от одного и того же мужчины. Биологическая мать - 37-летняя минчанка, которая скончалась от неизлечимого заболевания в январе. Отец также установлен, однако информация о его личности - тайна следствия.

Напомним, страшную находку в квартире обнаружил сожитель женщины, когда пришел навести порядок после похорон.

Экспертизой установлено, что все три младенца рождены доношенными, но мертвыми. Их смерть наступила незадолго до срока рождения из-за внутриутробного кислородного голодания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Эксперты установили, что дети рождены в разные годы. Однако наши методики современные, которые имеются у наших экспертов, пока не позволяют точно сказать, какие это годы конкретно. Дети были рождены вне медицинского стационара, предположительно, в домашних условиях. У покойной матери остались двое детей от первого брака и один общий ребенок, который появился в гражданском браке.