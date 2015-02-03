Следственный комитет: Причина падения штурмовика Су-125 в Лидском районе – пожар на борту

Новости Беларуси. В деле о падении штурмовика Су-25 в Лидском районе осенью 2014 года поставлена точка. Следственный комитет Беларуси установил причины авиакатастрофы.

В действиях летчика и технического персонала нарушений не установлено.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе следствия допрошены десятки свидетелей, изучена авиационная документация. Установлено, что причиной падения штурмовика Су-125 явился пожар, возникший в результате трения жгута и трубопровода, что привело к нарушению изоляции, короткому замыканию и последующему воспламенению. При этом все виды работы и предполетная подготовка были проведены в соответствии с действующими требованиями и нормами.

30 сентября 2014 года военный самолет Су-25 Вооруженных Сил Беларуси выполнял учебный полет в Лидском районе Гродненской области. В результате нештатной ситуации самолет потерял управление. Летчик успел катапультироваться, убедившись, что траектория падения самолета находится вне населенных пунктов.

В результате падения Су-25 полностью разрушился и сгорел. Жертв и разрушений на земле удалось избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.