Гибель бобруйчанина в результате взрыва снаряда: суицид или несчастный случай?

Новости Беларуси. У одного из магазинов Бобруйска подорвался мужчина. Он погиб на месте. Как выяснилось, из-за боевой гранаты. Как снаряд оказался у гражданского человека и почему с ним мужчина отправился в магазин за мандаринами? На эти и другие вопросы предстоит ответить следствию. Одна из предварительных версий – суицид.
Ольга Рачинская:
Мы сидели дома с ребенком, складывали пазлы. Конечно, была тишина – занятие спокойное. Это было очень громко. Было такое чувство, что повылетают стекла. Она очень испугалась.
События вечера 1 февраля бобруйчанки Ольга и Наталья Рачинские до сих пор вспоминают с содроганием. Их дом находится аккурат напротив небольшого магазина, где произошла трагедия.
Наталья Рачинская:
Такой сильный был взрыв, так эхо прошло, что у меня голова ушла в плечи. Мы думали, что повылетают стекла.
Ольга Рачинская:
Было очень ужасно, страшно. Мы не могли успокоиться. Внутри прямо все колотит и до сих пор состояние неспокойное.
Ничто не предвещало беды, в один голос говорят продавцы. Примерно в 9 вечера в магазин вошел мужчина лет 50. Купил спиртное и фрукты.
Мужчина вышел из магазина, недолго постоял на крыльце у входа и ушел. Но, как оказалось, недалеко. Буквально через несколько минут раздался мощный взрыв.
Жуткие следы последствий трагедии до сих пор шокируют прохожих.
Наталья Гербелева, заведующая магазином:
Выскочили на улицу, сразу вызвали милицию, скорую. Собралась толпа людей. Все на взводе, истерика была, плакали. Ничего хорошего не было.
Как удалось выяснить, погибший – 59-летний бобруйчанин. По словам родных, в последнее время он нередко впадал в депрессию: медики поставили мужчине страшный диагноз – онкология – присвоив вторую группу инвалидности.
Ему пришлось оставить работу водителя в автопарке. Возможно, это и стало поводом свести счеты с жизнью.
Следователи говорят: найденные на месте трагедии осколки указывают, что подорвался мужчина, вероятнее всего, на боевой гранате. Однако правоохранители не исключают и несчастный случай.
Константин Василевский, заместитель начальника первого следственного отделения бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящий момент исследуются характеризующие данные указанного мужчины, его отношение к боеприпасам. Также отрабатываются другие версии о том, каким образом данное взрывное устройство могло оказаться в указанном месте.
Место, где случилась трагедия, достаточно людное. Так что лишь по счастливому стечению обстоятельств больше никто не пострадал.
Назначенные экспертизы должны пролить свет на оставшиеся у специалистов вопросы, в частности, откуда у мужчины оказался взрывоопасный снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.