Гибель бобруйчанина в результате взрыва снаряда: суицид или несчастный случай?

Новости Беларуси. У одного из магазинов Бобруйска подорвался мужчина. Он погиб на месте. Как выяснилось, из-за боевой гранаты. Как снаряд оказался у гражданского человека и почему с ним мужчина отправился в магазин за мандаринами? На эти и другие вопросы предстоит ответить следствию. Одна из предварительных версий – суицид.

Ольга Рачинская:

Мы сидели дома с ребенком, складывали пазлы. Конечно, была тишина – занятие спокойное. Это было очень громко. Было такое чувство, что повылетают стекла. Она очень испугалась.

События вечера 1 февраля бобруйчанки Ольга и Наталья Рачинские до сих пор вспоминают с содроганием. Их дом находится аккурат напротив небольшого магазина, где произошла трагедия.

Наталья Рачинская:

Такой сильный был взрыв, так эхо прошло, что у меня голова ушла в плечи. Мы думали, что повылетают стекла.

Ольга Рачинская:

Было очень ужасно, страшно. Мы не могли успокоиться. Внутри прямо все колотит и до сих пор состояние неспокойное.

Ничто не предвещало беды, в один голос говорят продавцы. Примерно в 9 вечера в магазин вошел мужчина лет 50. Купил спиртное и фрукты.

Мужчина вышел из магазина, недолго постоял на крыльце у входа и ушел. Но, как оказалось, недалеко. Буквально через несколько минут раздался мощный взрыв.

Жуткие следы последствий трагедии до сих пор шокируют прохожих.

Наталья Гербелева, заведующая магазином:

Выскочили на улицу, сразу вызвали милицию, скорую. Собралась толпа людей. Все на взводе, истерика была, плакали. Ничего хорошего не было.

Как удалось выяснить, погибший – 59-летний бобруйчанин. По словам родных, в последнее время он нередко впадал в депрессию: медики поставили мужчине страшный диагноз – онкология – присвоив вторую группу инвалидности.

Ему пришлось оставить работу водителя в автопарке. Возможно, это и стало поводом свести счеты с жизнью.

Следователи говорят: найденные на месте трагедии осколки указывают, что подорвался мужчина, вероятнее всего, на боевой гранате. Однако правоохранители не исключают и несчастный случай.

Константин Василевский, заместитель начальника первого следственного отделения бобруйского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

В настоящий момент исследуются характеризующие данные указанного мужчины, его отношение к боеприпасам. Также отрабатываются другие версии о том, каким образом данное взрывное устройство могло оказаться в указанном месте.

Место, где случилась трагедия, достаточно людное. Так что лишь по счастливому стечению обстоятельств больше никто не пострадал.

Назначенные экспертизы должны пролить свет на оставшиеся у специалистов вопросы, в частности, откуда у мужчины оказался взрывоопасный снаряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.