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Скончалась гомельчанка, поджегшая себя на проходной фабрики «Коминтерн»

19 июня 2017 17:36
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Новости Беларуси. Работница предприятия «Коминтерн» скончалась в больнице. Женщине было 55 лет.

Напомним, с 57% ожогами тела ее доставили в больницу десять дней назад. Утром 9 июня женщина пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Случайный свидетель набросил на нее одеяло и сбил пламя.

Произошедшее стало шоком для коллег и руководства. На предприятии говорят, что проблем в коллективе у женщины не было, материальных проблем она не испытывала.

«Никто не ожидал от Светы такого». Подробности трагедии здесь.

# происшествия # Самоубийство

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