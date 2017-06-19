Скончалась гомельчанка, поджегшая себя на проходной фабрики «Коминтерн»

Новости Беларуси. Работница предприятия «Коминтерн» скончалась в больнице. Женщине было 55 лет.



Напомним, с 57% ожогами тела ее доставили в больницу десять дней назад. Утром 9 июня женщина пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Случайный свидетель набросил на нее одеяло и сбил пламя.

Произошедшее стало шоком для коллег и руководства. На предприятии говорят, что проблем в коллективе у женщины не было, материальных проблем она не испытывала.