«Никто не ожидал от Светы такого»: начальница цеха о работнице «Коминтерна», пытавшейся себя сжечь

Новости Беларуси. Трагедия личного характера. Состояние пытавшейся сжечь себя гомельчанки оценивается как тяжелое. Женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сейчас находится в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда она доставлена утром с ожогами половины тела. Работница «Коминтерна» пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Рядом оказался человек, который набросил на нее одеяло и сбил пламя.