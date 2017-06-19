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Водитель вылетел в кювет и погиб в Воложинском районе

19 июня 2017 14:51
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Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла в Воложинском районе. Около деревни Саковщина водитель превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм он погиб на месте.

Водитель вылетел в кювет и погиб в Воложинском районе-1

Еще одна авария произошла в Минской области на выходные.

В аварии под Минском погибла 21-летняя девушка: водитель 24 раза привлекался за нарушение ПДД

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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