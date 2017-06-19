Водитель вылетел в кювет и погиб в Воложинском районе

Новости Беларуси. Авария со смертельным исходом произошла в Воложинском районе. Около деревни Саковщина водитель превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм он погиб на месте.