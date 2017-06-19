Мотоциклист, попавший в аварию в Дятлово, скончался в больнице

Новости Беларуси. Авария произошла в Дятлово в минувшие выходные. Молодой человек на Kawasaki выехал на встречную полосу. Для того чтобы избежать столкновения с Volkswagen, мотоциклисту пришлось резко тормозить.

Байк занесло на бордюр – водитель упал. Проскользив по асфальту несколько метров, мотоциклист ударился головой о дорожный знак.

Молодого человека доставили в больницу. Он скончался спустя шесть часов после аварии.

Еще одна страшная авария с участием мотоциклистов произошла вечером 16 июня на трассе М1. При буксировке два УАЗ-а протаранили колонну мотоциклистов. Четыре человека оказались в больнице (другие подробности ДТП здесь).