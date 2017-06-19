В аварии под Минском погибла 21-летняя девушка: водитель 24 раза привлекался за нарушение ПДД

Новости Беларуси. 21-летняя девушка погибла в аварии в Минском районе. Пьяный водитель без водительского удостоверения съехал в кювет и перевернулся на 26 километре трассы Минск–Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. 21-летняя девушка погибла в аварии в Минском районе. Пьяный водитель без водительского удостоверения съехал в кювет и перевернулся на 26 километре трассы Минск–Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В салоне машины – кроме погибшей – было еще трое пассажиров.
Ни они, ни водитель не были пристегнуты. Последний, кстати, имел проблемы с законом –
24 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.