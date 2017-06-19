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В аварии под Минском погибла 21-летняя девушка: водитель 24 раза привлекался за нарушение ПДД

19 июня 2017 14:56
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Новости Беларуси. 21-летняя девушка погибла в аварии в Минском районе. Пьяный водитель без водительского удостоверения съехал в кювет и перевернулся на 26 километре трассы Минск–Могилев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В аварии под Минском погибла 21-летняя девушка: водитель 24 раза привлекался за нарушение ПДД-1

В салоне машины – кроме погибшей – было еще трое пассажиров.

Ни они, ни водитель не были пристегнуты. Последний, кстати, имел проблемы с законом –

24 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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