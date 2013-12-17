Скандал в Италии: в ресторанах кормят мясом дельфинов

Новости Италии. Запрещённое мясо дельфинов обнаружили в блюдах, приготовленных в ресторанах итальянского города Чивитавеккья. Полиция Италии уже начала расследование. Инцидент стал достоянием общественности после того, как журналист местного телеканала сделал скрытую запись сервировки блюда, которое, как позже выяснилось, содержало мясо дельфинов.



По разным данным, в Риме килограмм такого мяса стоит около 900 евро. В некоторых ресторанах его можно заказать в обход действующего запрета.



Со слов итальянских рыбаков, дельфины часто сами попадают в рыбацкие сети и погибают уже к тому времени, как их находят. Рыбаки должны сдавать пойманных дельфинов береговой охране, но предпочитают выдавать их за акул, а мясо продавать.

Напомним, этой весной в Голландии разгорелся мясной скандал. Некачественные продукты из говядины обнаружены в Нидерландах. Практически в 50 тысячах тонн мяса может содержаться конина, которая опасна для здоровья человека. Из-за скандала, который затронул практически всю Европу, будут проверены около 130 голландских компаний по обработке мяса, которое они получили от местных поставщиков (смотрите видео).