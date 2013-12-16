После вмешательства СТВ сотрудники ЖЭСа возместили ущерб жителям многоэтажки, на балкон которых обрушилось сухое дерево

Новости Беларуси. Высохшее дерево обрушилось на балкон одной из столичных многоэтажек. В результате: выбито стекло, рама, поврежден шифер и даже шкафы, которые стояли на лоджии. В течение четырех лет местные жители звонили в ЖЭС, чтобы спилить дерево и предотвратить несчастный случай. Положительного ответа так и не дождались. Теперь столкнулись с новой проблемой: кто возместит ущерб? За помощью местные жители обратились на «горячую линию» телеканала СТВ.



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Когда говорит стихия, человеку остается только молча ждать. Мы так и не научились и соломку вовремя подстилать, и креститься перед громом. Но самое обидное, когда ты, вроде, бы и приготовился к бедствию, но страдаешь из-за бездействия других. Именно в такой ситуации 2 декабря оказалась столичная семья Сердюченко-Дубовик, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Лариса Сердюченко:

На нашем балконе разбило стекло, раму покорежило...

После происшествия наши герои, точнее, жертвы немедленно обратились в свой ЖЭУ №42. Коммунальщики отреагировали моментально... В это же день прибыл плотник и безжалостной пилой раскромсал упавшее дерево до основания... Дело было сделано! Вот только жильцы стали возмущаться, почему нельзя было убрать старое дерево до того, как оно упадет и повредит остекленную лоджию.

Лариса Сердюченко:

Когда они обрезали деревья, я к ним подошла, это было весной. На этом же участке они занимались уборкой. Начальник мне сказал, что это не в его компетенции, пусть этим занимается "Зеленстрой".

Михаил Дубовик:

Неужели за три года нельзя решить этот вопрос с "Зеленстроем"?

Действительно, это не единственный случай, когда деревья, не выдерживая шквального ветра, падают и повреждают всё, что встречается на их пути. В этот же день на соседней улице Веры Хоружей из-за рухнувших под воздействием ветра деревьев пострадало три автомобиля! Там сумма ущерба на несколько порядков была выше. Наши герои решили, наконец, перейти от бессмысленных звонков и устных просьб к серьезным действиям...

Лариса Сердюченко:

Я написала заявление: «Прошу принять меры и возместить моральный и материальный ущерб».

Особенно не надеясь на ответную реакцию коммунальщиков, наши герои решили укрепить свои силы съемочной группой «Добро пожаловаться». Встреча с директором ЖЭУ№42 была эмоциональной.

Валерий Поболь , директор КУП «ЖЭУ-42 »:

Взяли представителей "Зеленстроя", обошли всю территорию, подготовили все и отдали в Администрацию, будет решение оттуда, пожалуйста, - не вопрос.

Итак, коммунальщики утверждают, что пытались готовили сани летом, но почему тогда дерево рухнуло зимой, неизвестно... Что-то недоглядели? Но ведь жильцы три года пытались донести до руководства ЖЭУ, что дерево практически сгнило...

Валерий Поболь :

Выйдет представитель ЖРЭО на ваш балкон, посмотрим, что за причина и устраним - Когда? - Ну что вы хотите! Оно упало только сегодня....

На резонный вопрос, почему столько лет эта проблема никак не решилась, последовали стандартные ответы чиновника:

Валерий Поболь:

Делается. Сносится...

Где делается, неизвестно, но вот то, что сносятся стекла и рамы лоджии — это мы видим... Можно ли найти того, кто даст вразумительный ответ? Мы нашли.

Елена Мойсейчик, юрист:

Необходимо сначала определить стоимостное выражение ущерба. Для этих целей советую обратиться в экспертное учреждение, которое определит сумму компенсации. С подкреплением заключения о стоимости нанесенного вреда обратиться в организацию с требованием возмещения. Если получите отказ, вы в праве с исковым заявлением обращаться в суд.

К счастью, от судебных тяжб наши герои будут избавлены. Руководство ЖЭУ № 42, поняв, что жильцы настроено серьезно, а вина - налицо, вопрос о компенсации ущерба решило полюбовно.

Михаил Дубовик:

С домоуправления пришли 3 человека, составили акт повреждения. Сказали, что отремонтировать не могут, у нас таких специалистов нет, вы найдите специалистов и отремонтируйте. Я позвонил мастеру, который устанавливал мне эти рамы, он приехал и все сделал. Он мне отдал чек, в котором была указана стоимость, я позвонил в ЖЭС, после чего мне сказали придите, заберите деньги, 300 тысяч.

Михаил Дубовик:

А назавтра утром, мы когда проснулись, смотрим - стоит трактор и человек 15 рабочих убирают все.



Хочется верить, что трудовой энтузиазм местных коммунальщиков возник не в силу того, что в дело вмешалась съемочная группа «Добро пожаловаться». Будем рассматривать это как обычную реакцию коммунальщиков на письменное обращение рядового жильца.



Михаил Дубовик:

Большое спасибо телепередаче и работникам телеканала за то, что они помогли нам воздействовать на домоуправление, которое возместило все наши затраты.