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Снегопады в США. Миллионы студентов не могут попасть домой на каникулы

16 декабря 2013 16:35
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Новости США. Сильнейшие снегопады испытывают жителей США. Только за сутки в сугробах оказались почти 20 штатов на северо-востоке страны.

В американских вузах только что закончилась сессия и миллионы студентов не могут попасть домой на каникулы - в аэропортах отменены почти 3 тысячи авиарейсов. Снежные заносы привели к многочисленным авариям и пробкам. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. Местами сугробы достигают полуметра и это не предел, уверяют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады # происшествия

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