Снегопады в США. Миллионы студентов не могут попасть домой на каникулы

Новости США. Сильнейшие снегопады испытывают жителей США. Только за сутки в сугробах оказались почти 20 штатов на северо-востоке страны.

В американских вузах только что закончилась сессия и миллионы студентов не могут попасть домой на каникулы - в аэропортах отменены почти 3 тысячи авиарейсов. Снежные заносы привели к многочисленным авариям и пробкам. Коммунальные службы не успевают расчищать дороги. Местами сугробы достигают полуметра и это не предел, уверяют синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.