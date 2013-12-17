12-летнюю девочку зарезали в Петриковском районе. Подозреваемый задержан

Новости Беларуси. Жестокое убийство в Петриковском районе Гомельской области. Тело 12-летней школьницы с резаной раной шеи обнаружили в сарае в городском посёлке Копаткевичи.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

МВД Беларуси агентству «Интерфакс-Запад»:

Предварительно установлено, что преступление совершил находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий местный житель.



Напомним, год назад в Гомеле произошло ещё одно зверское убийство. 22-летней Наталье, студентке биологического факультета Гомельского госуниверситета имени Скорины, были нанесены 102 ножевых ранения в тот момент, когда она возвращалась домой и находилась около подъезда. Жители услышали крики, вызвали милицию и «скорую помощь», но девушка скончалась до приезда врачей. Обвиняемого в совершении жестокого убийства задержали на следующий день. Им оказался 24-летний житель Гомеля, ранее судимый за подобное преступление (смотрите видео).