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12-летнюю девочку зарезали в Петриковском районе. Подозреваемый задержан

17 декабря 2013 06:19
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Новости Беларуси. Жестокое убийство в Петриковском районе Гомельской области. Тело 12-летней школьницы с резаной раной шеи обнаружили в сарае в городском посёлке Копаткевичи.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали.

МВД Беларуси агентству «Интерфакс-Запад»:
Предварительно установлено, что преступление совершил находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий местный житель.

Напомним, год назад в Гомеле произошло ещё одно зверское убийство. 22-летней Наталье, студентке биологического факультета Гомельского госуниверситета имени Скорины, были нанесены 102 ножевых ранения в тот момент, когда она возвращалась домой и находилась около подъезда. Жители услышали крики, вызвали милицию и «скорую помощь», но девушка скончалась до приезда врачей. Обвиняемого в совершении жестокого убийства задержали на следующий день. Им оказался 24-летний житель Гомеля, ранее судимый за подобное преступление (смотрите видео).

# происшествия # Убийство

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