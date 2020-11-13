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СК выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске

13 ноября 2020 07:51
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Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между местными жителями, которые вешали ленты, и теми, кто их снимал.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. 

СК выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске-1

Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска. Там его самочувствие ухудшилось, и правоохранители вызвали скорую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация.

На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете. 

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Роман Бондаренко # Фотофакт

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