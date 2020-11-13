СК выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между местными жителями, которые вешали ленты, и теми, кто их снимал.

Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.