СК выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины в Минске

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 31-летнего мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между местными жителями, которые вешали ленты, и теми, кто их снимал.
Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения.
Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска. Там его самочувствие ухудшилось, и правоохранители вызвали скорую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация.
На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете.