СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на Новополоцкой ТЭЦ: виновному грозит до 7 лет лишения свободы

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих на Новополоцкой ТЭЦ (филиал РУП «Витебскэнерго»).

25 сентября мужчины проводили реконструкцию паровой турбины.

РУП «БелЭнерго»:

В 11 часов 17 минут произошло нарушение в работе теплотехнического оборудования. В результате снижения давления питательной воды произошла остановка котлоагрегатов теплоэлектроцентрали действием защит, прекратилась подача пара потребителям. В районе выброса пароводяной смеси находился персонал ОАО «Белэнергоремналадка».

Рабочие находились как раз в районе выброса паров. Спасти мужчин не удалось.

Чуть более 3-х часов понадобилось специалистам, чтобы снова ввести котлоагрегаты в работу.

Электроснабжение потребителей не нарушалось.

На месте происшествия работает следственная группа.

Следственный комитет:

Следователи провели ряд осмотров на предприятии. В настоящее время производится выемка документации, ведутся допросы специалистов ТЭЦ. Назначены экспертные исследования.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.306 Уголовного кодекса Беларуси («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)

Статья предусматривает лишение свободы от 3 до 7 лет.

Гибелью на рабочем месте закончились строительные работы в Бресте. ЧП произошло на электроламповом заводе областного центра в прошлом году. Во время проведения малярных работ на строителей обрушилась балка – и люди упали на бетонный пол с 10-метровой высоты. Один работник скончался, двое получили травмы и были госпитализированы. Смотрите видео.