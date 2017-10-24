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Ему было 44 года: на белорусско-польской границе умер поляк

24 октября 2017 12:49
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Новости Беларуси. 23 октября на белорусско-польской границе возле пункта пропуска «Брузги» умер гражданин Польши.

Тело 44-летнего поляка было найдено в салоне автомобиля Volkswagen.

Как сообщил ctv.by официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, следы насильственной смерти не были обнаружены. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Данные о погибшем гражданине соседней страны переданы в польское консульство.

Проводится проверка.

Причина смерти устанавливается – здесь подробнее.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Сергей Шершеневич

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