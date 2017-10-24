Ему было 44 года: на белорусско-польской границе умер поляк

Новости Беларуси. 23 октября на белорусско-польской границе возле пункта пропуска «Брузги» умер гражданин Польши.

Тело 44-летнего поляка было найдено в салоне автомобиля Volkswagen.

Как сообщил ctv.by официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, следы насильственной смерти не были обнаружены. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Данные о погибшем гражданине соседней страны переданы в польское консульство.

Проводится проверка.