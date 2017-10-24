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СК о гибели жителя Польши на границе: признаки насильственной смерти не обнаружены

24 октября 2017 09:35
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Новости Беларуси. 23 октября 44-летний гражданин Польши скончался на белорусско-польской границе.

По информации официального представителя ГПК Антона Бычковского, инцидент произошел вблизи пункта пропуска «Брузги». К сожалению, человеку уже нельзя было помочь.

Причина смерти пока не сообщается.

По информации УСК по Гродненской области, проводится проверка.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
По факту смерти человека около КПП «Брузги» проводится проверка. В автомобиле Volkswagen был найден мужчина 1973 года рождения без признаков жизни. В ходе осмотра места происшествия не были обнаружены признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Информация о погибшем была направлена в консульское учреждение Польши в Беларуси.

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Сергей Шершеневич # Антон Бычковский

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