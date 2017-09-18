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Пока удалось обнаружить велосипед, рядом – корзина с грибами: вторые сутки в Свислочском районе ищут 10-летнего мальчика

18 сентября 2017 14:30
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Новости Беларуси. Вторые сутки в Свислочском районе идут поиски пропавшего ребенка. 10-тилетний мальчик не вернулся домой с вечерней прогулки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его мама позвонила в милицию и рассказала, что сын отправился с друзьями кататься на велосипеде около Беловежской пущи.

Дети решили насобирать грибов. Мальчик отлучился от компании и, по предварительной версии, заблудился. Теперь вблизи деревни Новый двор правоохранители прочесывают пущу. Пока удалось обнаружить лишь велосипед, он лежал брошенный в лесу, рядом – корзина с грибами.

Пока удалось обнаружить велосипед, рядом – корзина с грибами: вторые сутки в Свислочском районе ищут 10-летнего мальчика-1

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Задействован весь личный состав Свислочского РОВД, а также личный состав УВД Гродненского облисполкома, задействовано большое количество местного населения, вся общественность. В том числе, естественно, ведут поиски сотрудники МЧС (задействован не только наземный транспорт, но также транспорт воздушный).

У нас все есть предположения говорить о том, что несовершеннолетний ребенок найдется.

Сегодня поиски будут продолжаться до позднего вечера. Участвуют в них также местные жители. Наши корреспонденты следят за ситуацией.

# происшествия # Фотофакт # Евгений Дудко # Поиски Максима Мархалюка

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