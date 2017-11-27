Неизвестные взломали Twitter УВД Могилевского облисполкома

Новости Беларуси. 27 ноября неизвестные взломали Twitter-аккаунт УВД Могилевского облисполкома.

Об этом сообщили в МВД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Через несколько часов доступ к странице ведомства был восстановлен. Правоохранители извинились перед подписчиками за неудобства.

Напомним, в начале августа нынешнего года неизвестные взломали Instagram Комаровского рынка. Они требовали выкуп. Представители рынка отметили, что платить не будут, потому что это продукт интеллектуального творчества.