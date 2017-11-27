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Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте

27 ноября 2017 11:23
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Новости Беларуси. Во время столкновения двух легковушек движение на злополучном перекрестке не было оживленным. Автомобиль на огромной скорости, предположительно не меньше 140 км/ч, проехал на красный, столкнулся сначала с машиной, которая поворачивала налево, а потом  врезался в столб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-1

Автомобили в буквальном смысле разорвало на части. Двигатель одной из них из-за удара отбросило на 15 метров. Момент жуткой аварии зафиксировала камера наблюдения.

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-3

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:
Все участники были не пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения, в прямом смысле слова, произошло перемешивание участников в салоне транспортного средства.

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-5

Пострадавшие – а в обоих автомобилях помимо водителей было еще по два пассажира – доставлены в больницу. Состояние троих врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще трое находятся в реанимации.

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-7

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-9

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-11

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-13

Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте-15

# происшествия # Авария в Бресте # Фотофакт

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