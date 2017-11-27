Автомобили разорвало на части: опубликовано видео жуткой аварии в Бресте

Новости Беларуси. Во время столкновения двух легковушек движение на злополучном перекрестке не было оживленным. Автомобиль на огромной скорости, предположительно не меньше 140 км/ч, проехал на красный, столкнулся сначала с машиной, которая поворачивала налево, а потом врезался в столб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили в буквальном смысле разорвало на части. Двигатель одной из них из-за удара отбросило на 15 метров. Момент жуткой аварии зафиксировала камера наблюдения.

Наталья Сахарчук, начальник отдела по агитации и пропаганде УВД ГАИ Брестского облисполкома:

Все участники были не пристегнуты ремнями безопасности и в момент столкновения, в прямом смысле слова, произошло перемешивание участников в салоне транспортного средства.