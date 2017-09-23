Беспрецедентный случай: вся страна объединилась на поиске 10-летнего мальчика в Беловежской пуще

Новости Беларуси. За этой темой вот уже неделю следят - без преувеличения - все белорусы. Восьмые сутки в Свислочском районе ищут пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка. Спасательная операция приобрела поистине всенародный масштаб: в поисках участвуют почти 2000 человек, которые все еще верят в лучшее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, СТВ:

Прямо за моей спиной находится штаб поисковых работ. Именно сюда стекается не только вся оперативная информация, но и людские потоки. Сколько здесь добровольцев со всей страны, сложно подсчитать. Уже даже не сотни, а тысячи. И люди продолжают прибывать.

Волонтёры из Гродно, Бреста, Могилёва и даже Гомеля. Помощь не знает расстояний. На стадионе возле школы организовано питание, здесь же координаторы формируют группы для лесных вылазок. А вот Владимир Якушев свою группу сформировал ещё в Минске. Кинул клич в интернете, мол, есть транспорт и желание помочь. Кто со мной? Звонки поступали всю ночь.

Владимир Якушев, волонтёр (Минск):

Я собрался поехать один, начал попутчиков искать, они нашлись в течение получаса. Я разместил объявление, тут же собралось народу целая машина, загрузили целый багажник продуктами, провиантом, бумагой, ручками, пакетами, посудой.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда:

Людей находили и на значительно более поздние сроки живыми. Слава богу, сейчас погода, вы видите, хорошая, и мы не теряем надежды. Все-таки маленький мальчик, ещё жить и жить.

Спасательная операция и на земле, и в воде. Водолазы отрабатывают местные водоёмы. Болота уже осмотрены, надо проверить ручьи и озёра. А тем временем, над Беловежской пущей не смолкает рёв вертолётов, беспилотников и автожиров. На авиацию – большие надежды. На борту – учёные с тепловизорами и спецназ с альпинистским снаряжением. Если что, специалисты готовы высадиться в любой точке леса.

Юрий Гордиенко, научный сотрудник Научно-исследовательского института Вооружённых Сил Республики Беларусь:

Проходим территорию на определённой высоте и, соответственно, визуально осматриваем её тепловизором. Он отмечает у нас тепловые контрасты на местности. Вот вы можете видеть объекты: автомобили, живые люди, в том числе, конечно, и звери. Затем эти точки мы помещаем координаты их и отдаём наземной группе, соответственно или дополнительно делаем облёты с воздуха.

Сегодня вновь все поисковики прочёсывают леса по второму, некоторые участки и по третьему кругу. Осматривают и те места, куда даже в теории ребёнок не смог бы дойти. Любая версия – в работе, даже с криминальным следом.

Сергей Леонов, заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС:

Всё, что может сегодня наше министерство, а этих сил и средств, в принципе, достаточно для того, чтобы мы организовали поисковую операцию при любых условиях.

Александр Шастайло, первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома:

Как такового норматива нету – поиски будут продолжаться вне зависимости от того результата, который на данный момент получен и в будущем. Может быть не такие силы будут задействованы, но поисковые мероприятия будут проводится.