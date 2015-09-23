Прямой эфир

СК: проводится проверка по факту смерти 10-летней ученицы одной из средних школ Партизанского района

23 сентября 2015 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия на уроке физкультуры в одной из школ города Минска.

Пятиклассница присутствовала на занятии и занималась по отдельной программе по медицинским показаниям. В какой-то момент девочке стало плохо – ее доставили в медпункт, где провели комплекс реанимационных мероприятий,

к несчастью, спасти жизнь ребенку не удалось.  

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Управлением Следственного комитета по г. Минску проводится проверка по факту смерти 10-летней ученицы одной из средних школ Партизанского района. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями осуществляется комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Опрашиваются педагоги, учащиеся, родители. Изъята и изучается медицинская и иная документация. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза.

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Аварийная посадка рейса «Минск-Рим» в Национальном аэропорту 21 сентября
21 сентября 2015 13:47

Аварийная посадка рейса «Минск-Рим» в Национальном аэропорту 21 сентября

На Пономарева в Минске «заминировали» и «подожгли» продуктовый магазин
19 сентября 2015 15:35

На Пономарева в Минске «заминировали» и «подожгли» продуктовый магазин

51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки
19 сентября 2015 14:38

51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки