СК: проводится проверка по факту смерти 10-летней ученицы одной из средних школ Партизанского района

Новости Беларуси. Трагедия на уроке физкультуры в одной из школ города Минска.

Пятиклассница присутствовала на занятии и занималась по отдельной программе по медицинским показаниям. В какой-то момент девочке стало плохо – ее доставили в медпункт, где провели комплекс реанимационных мероприятий,

к несчастью, спасти жизнь ребенку не удалось.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Управлением Следственного комитета по г. Минску проводится проверка по факту смерти 10-летней ученицы одной из средних школ Партизанского района. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователями осуществляется комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Опрашиваются педагоги, учащиеся, родители. Изъята и изучается медицинская и иная документация. Назначены и проводятся необходимые экспертные исследования, в том числе судебно-медицинская экспертиза.