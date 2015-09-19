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51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки

19 сентября 2015 14:38
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Новости России. Российского актера, известного по сериалам «Последний из Магикян» и «Карпов», подозревают в растлении 9-летней девочки.

По словам матери пострадавшего ребенка, 51-летний Мухтар Гусенгаджиев домогался ее дочери,

когда они были у него дома в гостях на Котельнической набережной.

Из сообщения источника  в правоохранительных органах (передает ТАСС):
Выяснилось, что в среду на этой неделе мужчина неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера, один раз это произошло в Московском армянском театре.

В полицию обратилась мать девочки. Представители Гусенгаджиева заявили, что

заявление женщины – клевета и это не может быть правдой.

Сегодня Гусенгаджиев должен был провести семинар в Краснодаре (помимо кино и телевидения, он также известен как инструктор по йоге, также он является ведущим специалистом Федерации йоги России). За день до мероприятия на странице актера в социальной сети появилось сообщение о том, что семинар перенесен на неопределенное время, так как Гусенгаджиев «по состоянию здоровья не в состоянии его провести».

51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки-1

По последним данным, Мухтара Гусенгаджиева уже заключили под стражу.  

# происшествия # Фотофакт # Педофилия # Мухтар Гусенгаджиев

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