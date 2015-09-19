51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки

Новости России. Российского актера, известного по сериалам «Последний из Магикян» и «Карпов», подозревают в растлении 9-летней девочки.

По словам матери пострадавшего ребенка, 51-летний Мухтар Гусенгаджиев домогался ее дочери,

когда они были у него дома в гостях на Котельнической набережной.



Из сообщения источника в правоохранительных органах (передает ТАСС):

Выяснилось, что в среду на этой неделе мужчина неоднократно совершал в отношении несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера, один раз это произошло в Московском армянском театре.



В полицию обратилась мать девочки. Представители Гусенгаджиева заявили, что

заявление женщины – клевета и это не может быть правдой.

Сегодня Гусенгаджиев должен был провести семинар в Краснодаре (помимо кино и телевидения, он также известен как инструктор по йоге, также он является ведущим специалистом Федерации йоги России). За день до мероприятия на странице актера в социальной сети появилось сообщение о том, что семинар перенесен на неопределенное время, так как Гусенгаджиев «по состоянию здоровья не в состоянии его провести».