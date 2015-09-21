Прямой эфир

Аварийная посадка рейса «Минск-Рим» в Национальном аэропорту 21 сентября

21 сентября 2015 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аварийная посадка в Национальном аэропорту Минск. Чуть более часа назад пассажирский самолет был вынужден экстренно вернуться в Беларусь.  

Борт направлялся в Рим и поднялся в воздух в 10.40 по минскому времени.

Самолёт, на борту которого находилось 66 пассажиров и 5 членов экипажа, был вынужден экстренно вернуться в Беларусь. Причиной стали технические неполадки.

Самолёт кружил над аэропортом несколько часов. По технике безопасности ему необходимо было сжечь часть топлива.

К взлетно-посадочной полосе незамедлительно была направлена спасатели и бригады врачей. К счастью, их помощь не понадобилась -  никто не пострадал.

Судно заменили, и пассажиры отправились по намеченному маршруту Минск - Рим. 

 

# происшествия # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
На Пономарева в Минске «заминировали» и «подожгли» продуктовый магазин
19 сентября 2015 15:35

На Пономарева в Минске «заминировали» и «подожгли» продуктовый магазин

51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки
19 сентября 2015 14:38

51-летнего актера сериалов «Карпов» и «Последний из Магикян» подозревают в растлении 9-летней девочки

Шестилетний мальчик остался без руки после неудачного селфи, другой погиб на месте
19 сентября 2015 12:53

Шестилетний мальчик остался без руки после неудачного селфи, другой погиб на месте