Аварийная посадка рейса «Минск-Рим» в Национальном аэропорту 21 сентября

Аварийная посадка в Национальном аэропорту Минск. Чуть более часа назад пассажирский самолет был вынужден экстренно вернуться в Беларусь.

Борт направлялся в Рим и поднялся в воздух в 10.40 по минскому времени.

Самолёт, на борту которого находилось 66 пассажиров и 5 членов экипажа, был вынужден экстренно вернуться в Беларусь. Причиной стали технические неполадки.

Самолёт кружил над аэропортом несколько часов. По технике безопасности ему необходимо было сжечь часть топлива.

К взлетно-посадочной полосе незамедлительно была направлена спасатели и бригады врачей. К счастью, их помощь не понадобилась - никто не пострадал.

Судно заменили, и пассажиры отправились по намеченному маршруту Минск - Рим.