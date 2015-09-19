На Пономарева в Минске «заминировали» и «подожгли» продуктовый магазин

Новости Беларуси. Сообщение о том, что в камере хранения магазина, который расположен на первом этаже четырехэтажного жилого дома по улице Пономарева, находится взрывное устройство, поступило на пульт МЧС вчера вечером.

Для обследования магазина выезжала саперно-пиротехническая бригада. К счастью, взрывоопасных веществ не было обнаружено.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

До поступления сообщения в милицию о взрывном устройстве в магазине, в 12-08 в ЦОУ МГУ поступило сообщение о дыме из магазина по ул.Пономарева, 4. Установлено, что вызов ложный. Для обследования магазина на предмет взрывных устройств выезжала СПГ в/ч 5448. Эвакуация жильцов жилого дома не проводилась, два работника магазина, самостоятельно покинули здание. Помещения магазина обследованы, взрывоопасных веществ не обнаружено. Следственной группой РУВД Первомайского района производятся оперативно-следственные мероприятия.