В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов

Новости Беларуси. 4 человека, в том числе ребенок, эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На 7 этаже вспыхнул огонь: на задымление отреагировал извещатель. Он разбудил хозяина, который оставил квартиру и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, его очаг был на кухне. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Огонь повредил холодильник, оконный блок, закурил имущество.