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В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов

08 января 2018 15:20
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Новости Беларуси. 4 человека, в том числе ребенок, эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов-1

На 7 этаже вспыхнул огонь: на задымление отреагировал извещатель. Он разбудил хозяина, который оставил квартиру и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, его очаг был на кухне. По предварительной версии, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Огонь повредил холодильник, оконный блок, закурил имущество.

В Солигорске случился пожар в одном из многоквартирных домов-3


 

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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