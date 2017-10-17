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СК: по делу о гибели рядового Коржича возбуждено 8 уголовных дел и задержано 8 человек

17 октября 2017 13:36
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Новости Беларуси. Продолжается расследование по факту гибели рядового Александра Коржича. Все уголовные дела объединены в одно производство.

По информации СК, возбуждено 8 уголовных дел в отношении 8 военнослужащих по статьям «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинённости», «злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти», «мошенничество».

Гибель солдата в Печах. Что известно о трагедии

СК: по делу о гибели рядового Коржича возбуждено 8 уголовных дел и задержано 8 человек-1

По информации следствия, в числе подозреваемых семь сержантов и старшина роты. Они заключены под стражу, готовятся материалы для предъявления им обвинения.

Пять сержантов были задержаны 13-14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении курсантов и получении от них продуктов питания и сигарет.

Продолжается следствие, изучается ситуация внутри части и выполнение должностными лицами своих обязанностей. Для установления всех обстоятельств создана следственная группа.

СК: по делу о гибели рядового Коржича возбуждено 8 уголовных дел и задержано 8 человек-4

Следователи продолжают допросы, проводится ряд экспертиз, очные ставки, которые помогут установить обстоятельства гибели Александра Коржича.

Напомним, что тело 21-летнего рядового было обнаружено 3 октября на территории воинской части в Печах.

В СК озвучили три версии по делу о смерти солдата в Печах

Президент взял данное дело под личный контроль.

# происшествия # Фотофакт # Гибель солдат в армии # Александр Коржич

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