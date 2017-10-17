СК: по делу о гибели рядового Коржича возбуждено 8 уголовных дел и задержано 8 человек

По информации СК, возбуждено 8 уголовных дел в отношении 8 военнослужащих по статьям «нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчинённости», «злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти», «мошенничество».

Новости Беларуси. Продолжается расследование по факту гибели рядового Александра Коржича. Все уголовные дела объединены в одно производство.

По информации следствия, в числе подозреваемых семь сержантов и старшина роты. Они заключены под стражу, готовятся материалы для предъявления им обвинения.

Пять сержантов были задержаны 13-14 октября по подозрению в применении физического насилия в отношении курсантов и получении от них продуктов питания и сигарет.

Продолжается следствие, изучается ситуация внутри части и выполнение должностными лицами своих обязанностей. Для установления всех обстоятельств создана следственная группа.