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В СК озвучили три версии по делу о смерти солдата в Печах

13 октября 2017 17:11
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Новости Беларуси. Тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В Следственном комитете прокомментировали трагедию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе предварительного расследования по уголовному делу рассматриваются следующие версии. Первая – доведение до самоубийства рядового Коржича вследствие неуставных взаимоотношений с военнослужащими (насилие, издевательство, вымогательство или отбирание у него предметов личного потребления, денежных средств или имущества).

Вторая – убийство рядового Коржича по мотивам личных неприязненных отношений из корыстных побуждений, вследствие обладания информацией, компрометирующей других военнослужащих.

Третья – самоубийство рядового Коржича вследствие психологической травмы, нежелание продолжать службу в Вооруженных Силах, а так же отказ от комиссования его.

Напоминаем, дело о гибели солдата в Печах находится на личном контроле Президента.

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# происшествия # Фотофакт # Гибель солдат в армии # Сергей Кабакович

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