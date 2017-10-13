Наталья Эйсмонт о гибели солдата в Печах: Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет

Как заявила Наталья Эйсмонт, эта тема, естественно, обсуждалась, она находится на жестком контроле у главы государства.

Новости Беларуси. По окончании совещания журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря Президента Беларуси, затрагивалась ли ситуация вокруг гибели солдата в Печах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Ответственным лицам Президент поручил разобраться в ситуации самым тщательным образом, изучить ее до мельчайших подробностей и представить объективный результат. Главе государства буквально по несколько раз в день докладывается о ходе оперативных мероприятий. Позиция Президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет.

Напоминаем, тело 21-летнего рядового Александра Коржича было обнаружено 3 октября в воинской части в Печах. В настоящее время в рамках расследования проверяются все возможные версии о причинах и обстоятельствах происшествия, в том числе о совершении в отношении умершего противоправных действий, неуставных взаимоотношений, способных привести к конфликтным ситуациям. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело.