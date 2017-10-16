5 женщин на заводе в Борисове отравились, выпив щелочную жидкость: что произошло и каковы прогнозы врачей

Новости Беларуси. В Борисове выясняют обстоятельства тяжелого отравления сразу нескольких женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое из них с химическими ожогами сейчас находятся в минской больнице скорой помощи. Сюда они были доставлены как наиболее тяжелые пострадавшие. Еще две жительницы Борисова проходят лечение в местной больнице. Известно, что они выпили щелочную жидкость, которая используется для чистки ёмкостей.

Инцидент произошел в День матери. По предварительной информации, пять работниц одной из борисовских фирм решили отпраздновать эту дату. Одна из них – уборщица – предложила коллегам бесхозную бутылку от бальзама. Только вместо спиртного в ней оказалось кое-что покрепче.

Три женщины почувствовали эффект от выпитого мгновенно. Две – выпившие не так много – спустя несколько минут. Скорую коллегам вызвала работница, отказавшаяся употреблять «бальзам». Женщин доставили в местную больницу. И только там выяснилось – пациентки отравились щёлочной жидкостью. Она использовалась для чистки чанов от рыбы. К вечеру субботы наиболее тяжелых пациенток перевезли в Минск.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Республиканского центра по лечению острых отравлений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:

Трое пациентов, которые были переведены в Республиканский токсикологический центр, находятся в тяжелом состоянии. Все они осложнены химическими ожогами ротоглотки, пищевода и желудка. На данный момент проводится лечение в полном объеме. Осложнений, угрожающих жизни, на данный момент нет. В стационаре они пробудут минимум месяц.

Две пострадавшие находятся под наблюдением областных специалистов в Борисове. Одной из сотрудниц – 43 года, остальным – около 23. Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проводится проверка. Работников и руководство фирмы допрашивают.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области:

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности. В рамках расследования устанавливаются фактические обстоятельства и причины произошедшего. По изъятым с места происшествия предметам, в том числе и бутылке и иным вещественным доказательствам назначен ряд судебных экспертиз.