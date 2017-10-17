Из окна Брестского онкодиспансера выпала 37-летняя санитарка

Новости Беларуси. В Бресте из окна областного онкодиспансера выпала санитарка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, рано утром 37-летняя женщина выпала из окна четвертого этажа. Работница скончалась.

О трагедии правоохранителям сообщил врач медучреждения.

Проводится проверка для установления обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, женщина погибла по неосторожности.