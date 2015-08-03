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СК об убийстве Катерины Сачковой: молодой человек в результате ссоры задушил потерпевшую

03 августа 2015 13:55
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Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 24-летней девушки, которую разыскивали как пропавшую без вести.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области: 
Правоохранительными органами была установлена причастность к исчезновению девушки ее знакомого, 1987 года рождения. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что молодой человек, находясь по месту своего жительства в Минском районе в результате ссоры, возникшей на почве ревности, задушил потерпевшую. После чего с целью сокрытия следов преступления на автомобиле вывез труп в лесной массив в Бешенковичский район Витебской области и закопал.

Напомним, 24-летняя Катерина Сачкова пропала 24 июля.

В полдвенадцатого ночи девушка вышла из общежития на улице Варвашени и исчезла. Родные забили тревогу. Катя перестала выходить на связь, не пришла на работу.

Как пишет «КП», в убийстве минчанки подозревают безработного 28-летнего уроженца Таджикистана, который снимал квартиру в агрогородке Сеница Минского района. Здесь же и произошла трагедия. 

# происшествия # Убийство # Татьяна Белоног

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