Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей

Новости Беларуси. В Минске простились с Натальей Макей. В последний путь режиссера и модель пришли проводить родные, коллеги, воспитанники. Пришли и те, кто лично не был с ней знаком, а о трагедии узнал из новостей. Смерть известной модели, режиссера и организатора шоу и конкурсов красоты потрясла белорусскую индустрию моды. Напомним, тело 43-летней женщины без признаков жизни нашли в ее доме. Она легла спать и не проснулась. По предварительной информации, смерть наступила от отравления угарным газом (здесь подробнее). Наталья вернулась домой из Польши 15 декабря. В этот день и произошла трагедия. Нелепость, трагическая случайность. В произошедшее отказываются верить знакомые и друзья.

Жизнерадостная, элегантная, такая искренняя и талантливая. На страницах Натальи в социальных сетях оставляют соболезнования. Сотни людей, разных возрастов и профессий, считают своим долгом рассказать, какой была белорусская икона стиля (так называют Наталью коллеги). m.s.viktoriya:

Наташа предпочитала элегантность в одежде и выдержанный чёрный цвет. Мы придем к ней на церемонию прощания... Все в черном...



catherinegolovina:

Эталон женщины... Столько еще впереди должно было случиться интересных встреч и событий. Рождение детей, путешествия... Как же это так! Просто шок и жестокая несправедливость. Ты всегда будешь самой лучшей во всем. ole4kabogdan:

Просто невозможно на это смотреть. Как так случается? Как так с людьми получается? Счастливая пару дней назад, а теперь ее уже нет...