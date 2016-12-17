Прямой эфир

Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей

17 декабря 2016 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске простились с Натальей Макей. В последний путь режиссера и модель пришли проводить родные, коллеги, воспитанники. Пришли и те, кто лично не был с ней знаком, а о трагедии узнал из новостей.

Смерть известной модели, режиссера и организатора шоу и конкурсов красоты потрясла белорусскую индустрию моды. Напомним, тело 43-летней женщины без признаков жизни нашли в ее доме. Она легла спать и не проснулась.  По предварительной информации, смерть наступила от отравления угарным газом (здесь подробнее).

Наталья вернулась домой из Польши 15 декабря. В этот день и произошла трагедия.

Нелепость, трагическая случайность. В произошедшее отказываются верить знакомые и друзья.

Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей -1

Жизнерадостная, элегантная, такая искренняя и талантливая. На страницах Натальи в социальных сетях оставляют соболезнования. Сотни людей, разных возрастов и профессий, считают своим долгом рассказать, какой была белорусская икона стиля (так называют Наталью коллеги).

m.s.viktoriya:
Наташа предпочитала элегантность в одежде и выдержанный чёрный цвет. Мы придем к ней на церемонию прощания... Все в черном...

catherinegolovina:
Эталон женщины... Столько еще впереди должно было случиться интересных встреч и событий. Рождение детей, путешествия... Как же это так! Просто шок и жестокая несправедливость. Ты всегда будешь самой лучшей во всем.

ole4kabogdan:
Просто невозможно на это смотреть. Как так случается? Как так с людьми получается? Счастливая пару дней назад, а теперь ее уже нет...

Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей -4

Он связывает людей одной химической цепью, выводя свою формулу страшной трагедии.

Пресловутое «без вкуса – без цвета – без запаха» фактически оставляет и без шанса на спасение. Трагедии в основном происходят по причине несоблюдения простых, но важных правил безопасности. Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом?

# происшествия # Отравления # Фотофакт # Наталья Макей

Другие новости рубрики

Все новости
Должностных лиц «Полимира» обвиняют в подлоге и нарушении правил охраны труда
16 декабря 2016 17:47

Должностных лиц «Полимира» обвиняют в подлоге и нарушении правил охраны труда

Убитые собаки и опасность для школьников: волки держат в страхе жителей деревни Повитье Кобринского района
16 декабря 2016 16:40

Убитые собаки и опасность для школьников: волки держат в страхе жителей деревни Повитье Кобринского района

СК о смерти модели Натальи Макей
16 декабря 2016 15:54

СК о смерти модели Натальи Макей