В Минской области ищут троих подростков, сбежавших из спецучреждения закрытого типа

Новости Беларуси. В Минской области продолжают искать 3 подростков, которые самовольно покинули спецучреждение закрытого типа. Оно расположено в Мядельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По горячим следам троих беглецов задержали, а вот их друзья, которым по 16-17 лет, продолжают скрываться.

Обнаружить троих беглецов помогли жители Докшицкого района, которые по приметам опознали в бродивших троих несовершеннолетних ребятах именно сбежавших ребят с училища. На данный момент устанавливается местонахождение еще троих сбежавших.

Отметим, что это не первый подобный случай. Из спецучереждения в Кривичах 3 года назад бежали 8 подростков. Задержать их удалось лишь тогда, когда они пересекли границу с Россией.