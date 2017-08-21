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В Минской области ищут троих подростков, сбежавших из спецучреждения закрытого типа

21 августа 2017 10:35
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Новости Беларуси. В Минской области продолжают искать 3 подростков, которые самовольно покинули спецучреждение закрытого типа. Оно расположено в Мядельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области ищут троих подростков, сбежавших из спецучреждения закрытого типа-1

По горячим следам троих беглецов задержали, а вот их друзья, которым по 16-17 лет, продолжают скрываться.

В Минской области ищут троих подростков, сбежавших из спецучреждения закрытого типа-3

Надежда Ерашова, официальный представитель МВД Миноблисполкома:
Воспитанники училища отправились пешком в сторону Витебской области. Пройдя небольшое расстояние, ребята остановили автомобиль, на котором добрались до Докшицкого района.

Обнаружить троих беглецов помогли жители Докшицкого района, которые по приметам опознали в бродивших троих несовершеннолетних ребятах именно сбежавших ребят с училища. На данный момент устанавливается местонахождение еще троих сбежавших.

Отметим, что это не первый подобный случай. Из спецучереждения в Кривичах 3 года назад бежали 8 подростков. Задержать их удалось лишь тогда, когда они пересекли границу с Россией.

# происшествия # Фотофакт # Побег

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