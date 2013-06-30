Сильный ливень в Москве. Вода заливает метро

Новости России. Сразу несколько центральных улиц столицы оказались подтопленными. Судя по фотографиям, опубликованным пользователями социальных сетей, потоки воды хлынули в переходы метро.

Как сообщает «Русская служба новостей», на Садовом кольце недалеко от Павелецкого вокзала из-за сильного ветра начали падать рекламные щиты и ограждения, а с домов полетела штукатурка. Горожане вынуждены прятаться от ветра и ливня в магазинах.

По информации агентства «Интерфакс», движение по Филевской линии московского метрополитена оказалось прервано из-за упавшего на пути дерева. Дерево рухнуло на перегоне между станциями «Фили» и «Багратионовская» от резкого порыва ветра.



По прогнозу синоптиков в ближайшие часы в Москве сохранятся неблагоприятные погодные условия. В частности дожди, местами сильные, порывистый ветер со скоростью до 15-17 метров в секунду, град и гроза.



Между тем, минувшая неделя выдалась для Москвы чрезвычайно знойной: столбики термометров ежедневно поднимались выше 30 градусов. В четверг был установлен первый за лето температурный рекорд: воздух прогрелся до плюс 31,8 градуса.



Напомним, на минувшей неделе сильный ливень превратил улицы Минска, Гродно и других белорусских городов в мини-реки. Уровень осадков достиг чуть ли не максимальной точки. К непогоде оказались не готовы ни жители, ни городская канализация. Ливень на прочность проверил и улицы белорусской столицы. Уже традиционно «плавали» Немига и многие улицы Фрунзенского района. Нёманская, Горецкого, Гурского, Кальварийская... Тут уже не до правил: развороты через двойную сплошную, движение по тротуару (смотрите видео).

Всю ночь с 30 июня по 1 июля в Москве продолжались восстановительные работы после мощного удара стихии. На ликвидацию последствий была выведена спецтехника, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Сложная ситуация на многих дорогах Москвы сохранялась до поздней ночи.