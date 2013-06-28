Новости Беларуси. Как действовать банку, если со счетов клиентов похищены денежные средства? Следственный комитет предлагает банковским учреждениям выработать единую систему разрешения подобных ситуаций. В планах и разработка правового акта, который при отсутствии вины самого держателя карточки обяжет банки возмещать ущерб, причиненный в результате хищения.

Такие меры вызваны резонансными кибер-преступлениями. Буквально во вторник в вечернем выпуске программы «24 часа» было рассказано о похищении денег с пластиковых карточек у нескольких сотен минчан.

Еще в одном громком деле следователи накануне поставили точку: сотрудник банка похищал средства со счетов клиентов.

Ни в первом, ни во втором случае вины держателей карточек не было, однако компенсацию клиентам пообещали только в одном из банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сушко, начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь:

Не должно быть такого случая, что один банк возмещает денежные средства, а другой банк не находит для этого оснований. В связи с этим Следственный комитет предлагает разработать нормативно-правовой акт, согласно которому каждое банковское учреждение Республики Беларусь возмещало бы ущерб, причиненный преступлениями с незаконным использованием банковских карточек при отсутствии вины держателя.

Принятие такого нормативного акта позволит повысить уровень доверия граждан республики к банковской системе, а также расширить уровень проникновения платежных средств в нашу жизнь. Кроме того, появится гарантированное право граждан на возмещение такого причиненного ущерба в результате действия третьих лиц по использованию платежных средств.