В Речице зверски убита 23-летняя девушка. Убийца – бывший парень

Новости Беларуси. Тело девушки обнаружили 26 июня в лесном массиве вблизи райцентра. Накануне в РОВД обратилась мать, встревоженная отсутствием дочери, ведь Лиля всегда была исполнительным ребёнком, никогда не давала и повода для беспокойства.

Убийцей оказался бывший парень девушки, 23-летний студент Мозырского государственного педагогического университета. Более того, молодые люди учились на одном курсе. Незадолго до смерти Лили они расстались. Правда, молодой человек оказался настойчивым: не оставлял надежду восстановить отношения. Для этого в минувший понедельник он позвонил девушке с просьбой о встрече.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области (в интервью «Комсомольской правде»):

Он предложил снова встретиться и пообщаться, студентка на это согласилась. Молодой человек взял у друга машину и в ней ждал девушку у ее подъезда. Молодые люди выехали из города и остановились вблизи деревни Волчья Гора. Сидя в машине, парень и девушка разговаривали, пока между ними не возникла ссора. По словам парня, девушка сказала однозначно, что встречаться с ним больше не будет. Тогда на эмоциях он схватил некий острый предмет, который лежал между сиденьями, и ударил им девушку прямо в лицо. От раны она умерла на месте.

После чего убийца вытащил тело бездыханной Лили из машины, затащил в лес и присыпал его травой и листьями. Сейчас молодой человек в изоляторе временного содержания, в совершенном преступлении сознается. К слову, парень – гражданин России, имеет вид на жительство в РБ.

Речицкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь возбудил уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РБ (убийство). Только вот жизнь девушке уже не вернуть. На днях Лилия должна была получить диплом.

Ещё одно жестокое убийство произошло прошлой осенью в Гомеле. 22-летней Наталье, студентке биологического факультета Гомельского госуниверситета имени Скорины, были нанесены 102 ножевых ранений в тот момент, когда она возвращалась домой и находилась около подъезда. Жители услышали крики, вызвали милицию и «скорую помощь», но девушка скончалась до приезда врачей. Неделю назад в этом громком деле поставлена точка. Преступника приговорили к исключительной мере наказания (смотрите видео).