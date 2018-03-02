В 3 раз больше аварий за сутки: из-за заснеженной дороги водители не справляются с управлением

Новости Беларуси. Снегопад и гололед испытывают водителей столичного региона. За прошедшие сутки в области зарегистрировано почти 150 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это в три раз больше, чем обычно.
Новости Беларуси. Снегопад и гололед испытывают водителей столичного региона. За прошедшие сутки в области зарегистрировано почти 150 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Это в три раз больше, чем обычно.
Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Мы просим водителей не препятствовать расчистке проезжей части. В настоящее время на дорогах Минской области работает порядка 400 единиц снегоуборочной и пескораспределительной техники. Проявлять повышенную культуру, уважение к таким же водителям.
И быть особо внимательными при подъезде к пешеходным переходам, потому что проезжая часть заметена снегом, не видно дорожной разметки. А тормозной путь в таких погодных условиях очень большой. Поэтому, уважаемые водители, будьте предельно внимательны.