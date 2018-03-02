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В 3 раз больше аварий за сутки: из-за заснеженной дороги водители не справляются с управлением

02 марта 2018 16:11
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Новости Беларуси. Снегопад и гололед испытывают водителей столичного региона. За прошедшие сутки в области зарегистрировано почти 150 ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это в три раз больше, чем обычно.

В 3 раз больше аварий за сутки: из-за заснеженной дороги водители не справляются с управлением-1

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
Мы просим водителей не препятствовать расчистке проезжей части. В настоящее время на дорогах Минской области работает порядка 400 единиц снегоуборочной и пескораспределительной техники. Проявлять повышенную культуру, уважение к таким же водителям.

И быть особо внимательными при подъезде к пешеходным переходам, потому что проезжая часть заметена снегом, не видно дорожной разметки. А тормозной путь в таких погодных условиях очень большой. Поэтому, уважаемые водители, будьте предельно внимательны.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт # Олег Тюрин

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