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В Турции скончались трое россиян

29 июня 2013 17:13
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Новости Турции. Чрезвычайное происшествие в Турции. На популярных курортах Манавгат и Мармарис скончались трое россиян.

По данным местной полиции, сердце у туристов в Манавгате не выдержало из-за большого количества алкоголя. Причина смерти третьего туриста неизвестна. Однако очевидцы говорят, что в гостиничном номере, где проживал погибший, очень сильно пахло спиртным.

Всем скончавшимся было от 46 до 50 с лет. Клиентами каких именно туркомпаний были погибшие пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Алкоголь

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