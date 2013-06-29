В Турции скончались трое россиян

Новости Турции. Чрезвычайное происшествие в Турции. На популярных курортах Манавгат и Мармарис скончались трое россиян.

По данным местной полиции, сердце у туристов в Манавгате не выдержало из-за большого количества алкоголя. Причина смерти третьего туриста неизвестна. Однако очевидцы говорят, что в гостиничном номере, где проживал погибший, очень сильно пахло спиртным.

Всем скончавшимся было от 46 до 50 с лет. Клиентами каких именно туркомпаний были погибшие пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.