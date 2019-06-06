Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото

Новости Беларуси. Ненастный четверг в Гродно. На город 6 июня обрушился почти тропический ливень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливнёвки не справлялись с водяными потоками, из-за чего на дорогах образовались заторы. Ураганный ветер вырывал с корнями деревья – зафиксированы случаи падения на автомобили, заборы и линии электропередач. К счастью, никто не пострадал.