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Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото

06 июня 2019 16:55
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Новости Беларуси. Ненастный четверг в Гродно. На город 6 июня обрушился почти тропический ливень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото-1

Во многом ситуацию усложнил сильный порывистый ветер. В некоторых районах шёл град.   

Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото-4

Ливнёвки не справлялись с водяными потоками, из-за чего на дорогах образовались заторы. Ураганный ветер вырывал с корнями деревья – зафиксированы случаи падения на автомобили, заборы и линии электропередач. К счастью, никто не пострадал.    

Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото-7

Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото-9

Машины в воде и вырванные деревья. Последствия сильного ливня в Гродно в 5 фото-11

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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