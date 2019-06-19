В ДТП погиб 15-летний вратарь юношеской сборной Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В ДТП погиб вратарь юношеской сборной Беларуси – 15-летний Николай Шестаков.
По информации Федерации хоккея Беларуси со ссылкой на издание smolnews.ru, происшествие случилось 19 июня. Авария случилась в Вяземском районе. Автомобиль, на котором Николай ехал вместе с родителями, врезался в стоявший грузовик на большой скорости.
В результате аварии скончался голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси и его мама. Отец мальчика был госпитализирован в травматологическое отделение больницы Вязьмы.
Хоккеист начал свой спортивный путь под руководством тренеров СДЮШОР-Минск. В столичной «Юности» Николай Шестаков с 2015 года. В минувшем феврале подросток был выбран в числе двух голкиперов, которым выпала честь защищать цвета юношеской (U16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште. Также Николай значился в списке вызванных в открывающийся скоро летний лагерь юниорской сборной U18.
Федерация хоккея выражает соболезнования родным и близких погибших.
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