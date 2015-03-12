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Сильнейший пожар в Казани: есть погибшие и пострадавшие

12 марта 2015 09:25
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Новости России. Около тысячи спасателей продолжают разбор завалов  после пожара торгового центра в Казани. До сих пор неизвестна судьба 25 человек.  Это те, кто не вышел на связь со своими родственниками.

Число жертв пожара в торговом центре уже  возросло до пяти человек. Госпитализированных — 21. 

Напомним, возгорание произошло 11 марта на первом этаже и вскоре пламя перекинулось на соседние помещения, в которых было много товаров из синтетических материалов. В здании горящего торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Возбуждено уголовное дело. Основная версия трагедии —  электротехническая неисправность.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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