Сильнейший пожар в Казани: есть погибшие и пострадавшие

Новости России. Около тысячи спасателей продолжают разбор завалов после пожара торгового центра в Казани. До сих пор неизвестна судьба 25 человек. Это те, кто не вышел на связь со своими родственниками.

Число жертв пожара в торговом центре уже возросло до пяти человек. Госпитализированных — 21.

Напомним, возгорание произошло 11 марта на первом этаже и вскоре пламя перекинулось на соседние помещения, в которых было много товаров из синтетических материалов. В здании горящего торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.