В Минске двое мужчин спасли мальчика, провалившегося под лед на водохранилище Лошица

Новости Беларуси. Детская беспечность чуть не обернулась трагедией. 10 марта вечером под лёд провалился ребёнок. Спасать мальчика бросились двое прохожих, которые в это время прогуливались по берегу водохранилища Лошица. Ребёнка они увидели в 25 метрах от берега.

Во время спасательной операции один из мужчин также попал под лёд.

В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в больницу. Предварительный диагноз мальчика — общее переохлаждение. С таким же диагнозом в больницу попал и один из спасателей. Медики уже отпустили его на амбулаторное лечение домой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.