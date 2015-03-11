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В Минске двое мужчин спасли мальчика, провалившегося под лед на водохранилище Лошица

11 марта 2015 19:08
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Новости Беларуси. Детская беспечность чуть не обернулась трагедией. 10 марта вечером под лёд провалился ребёнок. Спасать мальчика бросились двое прохожих, которые в это время прогуливались по берегу водохранилища Лошица. Ребёнка они увидели в 25 метрах от берега. 

Во время спасательной операции один из мужчин также попал под лёд.

В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в больницу. Предварительный диагноз мальчика — общее переохлаждение. С таким же диагнозом в больницу попал и один из спасателей. Медики уже отпустили его на амбулаторное лечение домой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Утопления # Андрей Татур

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