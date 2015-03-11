Прямой эфир

Репортёра из ЮАР обокрали в прямом эфире

11 марта 2015 14:24
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Новости ЮАР. Ограбление в прямом эфире. В ЮАР репортера местного канала обокрали прямо перед включенной камерой всего за несколько минут до прямого эфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое неизвестных проходили мимо и заметили в руках журналиста телефон. Молодые люди, не раздумывая, забрали гаджет, бумажник и ноутбук, который лежал рядом. На все ушло меньше минуты.

Грабители даже не сразу поняли, что все происходящее записывается. Они ещё некоторое время были возле камеры, пытаясь отыскать, что ещё можно забрать.

После они убежали.

Теперь онлайн-воров, как их окрестили СМИ, разыскивает полиция.

# Ограбление # происшествия

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