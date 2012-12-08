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Сиделка беременной Кейт Миддлтон найдена мертвой

08 декабря 2012 15:07
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Новости мира. В Британии и Австралии разгорелся скандал в связи с гибелью медсестры из госпиталя, где недавно лежала с токсикозом беременная супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. По основной версии, 46-летняя сотрудница больницы покончила с собой. На отчаянный шаг она могла пойти после телефонного розыгрыша, который устроили  австралийские радио-ведущие. Они позвонили в больницу,  представились королевой и принцем Уэльским и выяснили у медсестры подробности состояния беременной герцогини Кембриджской. Что могло стать причиной смерти, пока точно не установлено, полиция считает смерть медсестры «подозрительной».

Королевская семья, узнав о трагедии, выразила свои соболезнования близким медработницы. В австралийском правительстве заявили, что проведут тщательную проверку. А оскандалившихся журналистов отстранили от эфира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Супруга английского принца Кейт Миддлтон несколько дней была в больнице из-за сильного токсикоза — женщина находится на третьем месяце беременности. Врачи допускают, что под сердцем герцогиня Кембриджская носит двойню.

# происшествия # Криминал # Самоубийство

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