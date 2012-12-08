В Японии после сильного землетрясения возникла угроза цунами. 10 человек пострадало

Новости Японии. 10 человек пострадали в результате цунами, пришедшего к северо-западному побережью Японии после землетрясения магнитудой в 7 и 3. Серьезных разрушений, по словам властей, эти катаклизмы не вызвали.

В то же время подземные толчки, которые ощущались даже в столице страны — Токио, напомнили многим прошлогодний удар стихии, приведший к колоссальным разрушениям и значительным человеческим жертвам.

Чтобы избежать возможной паники японские сейсмологи предупредили, что в течение некоторого времени в регионе будут происходит новые толчки. Однако они не будут представлять опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.