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В Японии после сильного землетрясения возникла угроза цунами. 10 человек пострадало

08 декабря 2012 08:34
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Новости Японии. 10 человек пострадали в результате цунами, пришедшего к северо-западному побережью Японии после землетрясения магнитудой в 7 и 3. Серьезных разрушений, по словам властей, эти катаклизмы не вызвали.

В то же время подземные толчки, которые ощущались даже в столице страны — Токио, напомнили многим прошлогодний удар стихии, приведший к колоссальным разрушениям и значительным человеческим жертвам.

Чтобы избежать возможной паники японские сейсмологи предупредили, что в течение некоторого времени в регионе будут происходит новые толчки. Однако они не будут представлять опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясение в Японии

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